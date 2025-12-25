福岡県は25日、県内の定点医療機関から報告された15〜21日のインフルエンザの感染者数が、前週比0・84倍の7770人だったと発表した。1医療機機関当たり63・69人となり、12週ぶりに減少に転じた。警報レベルは5週連続で続いている。新型コロナウイルス感染症は前週比0・60倍の27人だった。