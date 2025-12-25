25日、26歳の女子プロゴルファー・鶴岡果恋がSNSで結婚を報告した。【写真】ドレスアップした鶴岡果恋お相手はオリックス・バファローズ所属のプロ野球選手・来田涼斗（きた・りょうと）。来田のインスタグラムでは「お付き合いしていた方と結婚したことを報告させていただきます。これからは家庭を持つ身としてより一層、責任を持った行動を心掛けます。アスリート同士ともに切磋琢磨して高め合い、生活面でも互いに支えあえる夫