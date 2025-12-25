合格率わずか3％という狭き門を突破し、来季からレギュラーツアーやステップ・アップ・ツアーで戦うルーキーたち。今回紹介するのは、「JLPGAファイナルQT」を37位で終え、限定的だがレギュラーツアーの出場権を得た佐田山鈴樺。彼女のスイングをプロコーチの南秀樹に解説してもらった。【連続写真】フォローでワキ腹からクラブが見えるくらいフラット！佐田山鈴樺の安定感抜群スイング◇佐田山選手の一番の特徴はフラットなスイ