プロ通算113勝を誇る男子プロゴルファー、尾崎将司（本名・尾崎正司）氏の訃報を受け、笹生優花が自身のSNSで哀悼の意を表した。【写真】記憶と記録に刻まれるジャンボの軌跡笹生は「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」の1期生。“ジャンボ邸”で腕を磨き、2020年の国内女子ツアー「NEC軽井沢72」でプロ初優勝を挙げると、同年の「ニトリレディス」でツアー2勝目を手にした。21年には海外メジャー「全米女子オープン」を制覇。さらに2