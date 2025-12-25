お笑いコンビ・千鳥のノブが、24日深夜放送の中京テレビ・日本テレビ系『人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合!!〜』の1時間スペシャル（後11：59※通常は30分）に出演。参考にしているMCを明かした。【動画あり】動物たちの質問にタジタジになる千鳥ノブこの日の放送では、「業界人にコンサルしてもらおう！第三弾『ノブに番組の”回し方”をコンサルしてもらおう』」というテーマで、ゲストに迎えられたノブ。“ホモサピ界No