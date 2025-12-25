タレントの井上和香（45）が25日、自身のインスタグラムを更新。家族で楽しんだ「おうちでクリスマスパーティー」の様子を披露した。【写真】「料理どれも美味しそう」家族で楽しんだ“おうちクリスマスパーティー”の様子を披露した井上和香井上は「今回は奥沢のイモラさんのオードブルとピザをメインに 美味しくて幸せ」「私が作ったのは、真鯛のカルパッチョにカリフラワーのグラタン、さつまいものポテトフライでした」と