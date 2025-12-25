24日午後、大分市の海底で発見された遺体は行方不明となっていた釣り人の男性（68）と分かりました。 【写真を見る】不明の釣り人と確認、海底から遺体発見大分市の住吉泊地で転落か 24日午後0時半過ぎ大分市内の女性から「夫が釣りから帰ってこない」と警察に通報がありました。 行方が分からなくなっていたのは、大分市の職業不詳、宮崎秀男さん（68）で、警察が大分市の住吉泊地周辺を捜索したところ、宮崎さんの車やク