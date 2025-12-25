東京都豊島区のサンシャイン水族館で、サンタクロース姿のダイバーが水槽内に登場し、来場者を楽しませた。４５種１５００匹の魚などが飼育されている水槽「サンシャインラグーン」に現れたサンタ姿のダイバーは、魚にエサをプレゼントしたり、トラフザメと一緒に泳いだりするパフォーマンスを披露。来場者はその様子をスマートフォンなどで撮影し、喜んでいた。母親と訪れた東京都板橋区の女児（４）は「サンタさんがえさを