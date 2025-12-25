女優飯豊まりえ（27）が25日、都内で「JCBクリスマスマジカルクリスマス2026発表会」に登壇した。クリスマスらしい真っ赤なドレスに身を包み、「皆さんメリークリスマス！」と笑顔であいさつした。同企画では、抽選に当選した1万3000人をディズニーランドに招待する。自身は千葉県出身で、「アルバムも思い出写真のほとんどがディズニー」と話すほどディズニーになじみが深いという。幼少期のクリスマスの時期に「父と二人で行って