富士通は12月24日、10月3日に発表したNVIDIAとの協業における最初の成果として、NVIDIAのソフトウェアスタックと富士通の技術の統合により、Physical AI（フィジカルAI）やAIエージェントをシームレスに連携させる「Fujitsu Kozuchi Physical AI 1.0」を開発したことを発表した。この技術のコア機能として、機密性の高い業務ワークフローのセキュアな自動化を可能にするマルチAIエージェントフレームワークを公開。その第一弾とし