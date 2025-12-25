愛知県の東三河地方に水を送る「豊川用水」の節水率が、5%から10%に引き上げられました。 【写真を見る】愛知･豊川用水の節水率｢10％｣へ強化 平年70%超の水源･宇連ダムの貯水率がきょうは14.0%に ｢節水への意識を高めてほしい｣ 豊川用水は、豊橋市など東三河5つの市に水を供給していますが、平年70%を超える水源の宇連ダムの貯水率は、きょう午前0時時点で14.0%まで下がっています。 このため午前9時から節水率が5%から10%に引