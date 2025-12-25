【モデルプレス＝2025/12/25】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が12月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。産後に撮影された体重80kgの浮腫んだビジュアルを公開し、赤裸々な投稿が注目を集めている。【写真】1児の母インフルエンサー「泣きすぎて顔も腫れて」産後80kgの別人級ビジュ公開◆ゆうこす、産後80kgの浮腫みビジュを公開「載せるの迷ったけど、いいや」ゆうこすは「載せるの迷ったけど、いいや」