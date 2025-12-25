遊具でケガをする事故が相次いでいるのを受け、北九州市は25日、公園でのケガに対応する新たな担当を設置すると発表しました。 北九州市では、皿倉山の滑り台でケガが相次ぎ、今後の利用のあり方について検討が進められています。ことし1月には、若松区のグリーンパークにある「すり鉢状の遊具」でも、大人が足を骨折する大ケガをしましたが、武内市長が把握したのは12月19日でした。 武内市長は会見で、公園で