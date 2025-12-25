年末年始などの長い休暇に入ると、思う存分ベッドやソファに寝転びながらSNSを見たり、怠惰に眠り続けたりする人も多いはず。しかし、休暇中に心身ともに回復してエネルギーを補充するには、ぐったりするだけでなく活動的に過ごした方がいいとのこと。ウースター工科大学の心理学者であるステイシー・ショー氏が、休暇中に効果的な休息を取る方法について解説しました。Rest is essential during the holidays, but it may mean ge