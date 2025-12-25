東京午前のドル円は１５５円後半で小動き。前日まではポジション調整の円買い戻しが優勢だったが、クリスマスの本日は模様眺めムードが強い。クリスマス明けの明日はニューヨーク市場で取引が再開するものの、休日の谷間であることから市場参加者はかなり少ない見通し。 薄商いでレートが振れやすくなっているが、クロス円も小動き。ユーロ円は１８３円前半、ポンド円は２１０円半ば、