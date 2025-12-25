【新興国通貨】中国人民銀行のドル高設定も影響限定的=中国人民銀行 ドル人民元は７．１０００を割り込む動きを見せている。朝の中国人民銀行の対ドル基準値は予想よりもかなりドル高設定となり、当局の警戒感が示された。しかし流れは変わらず７．００５９をつけている。ドルオフショア人民元は７．００００を割り込んだ。 対円では２２円２０銭台推移。 USDCNY 7.0066USDCNH6.9966CNYJPY 22.239