２５日前引けの日経平均株価は前営業日比５円５４銭高の５万０３４９円６４銭と小幅に反発。前場のプライム市場の売買高概算は７億６４７６万株、売買代金概算は１兆５９２６億円。値上がり銘柄数は１１１３、対して値下がり銘柄数は４３２、変わらずは５８銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、前日の米株高を受けて日経平均は朝方高く始まったものの、その後は小幅な値動きに終始。マイナス圏に沈む場面もあった。ク