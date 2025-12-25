テクニカルポイントドル円10日線、２１日線前後 157.54エンベロープ1%上限（10日間） 157.25ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 156.12一目均衡表・基準線 156.09一目均衡表・転換線 155.9810日移動平均 155.8921日移動平均 155.80現値 154.63一目均衡表・雲（上限） 154.53ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 154.42エンベロープ1%下限（10日間） 151.69