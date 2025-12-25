2025年7月、浜松市の住宅で父親の首をしめて殺害したとして地検浜松支部は、息子とフィリピン国籍の妻を殺人の罪で起訴しました。起訴されたのは、浜松市中央区の無職の男と妻です。起訴状によりますと2人は2025年7月31日、浜松市中央区の住宅でこの家に住む男の父の首を手でしめ付けるなどして殺害した罪に問われています。男は、別の外国人の男らと共謀し8月12日に遺体をシーツなどで包んで車で運び、浜名区の山林の斜面に