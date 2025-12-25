静岡県警と伊豆半島の旅館組合など19の団体は24日、大規模災害時にマイクロバスなどの車両の貸し出しを行う協定を結びました。この協定は、大規模災害時に孤立化が懸念されている伊豆半島で県警に対し旅館が使用しているマイクロバスなどの車両を貸し出し、円滑に救助を行うことを目的にしています。24日は、締結式が行われ県警や、旅館組合など19の団体が参加しました。能登半島地震では、孤立した地域での移動手段が徒歩に制限さ