2025年の24時間テレビで県内のイオングループに寄せられたチャリティー募金の贈呈式が24日、Daiichi-TVで行われました。24日行われた贈呈式では、イオンリテール中部カンパニーの石河康明支社長やマックスバリュ東海の作道政昭社長らイオングループの関係者が出席し、Daiichi-TVの24時間テレビチャリティー委員会へ募金の目録が贈られました。イオングループは24時間テレビの募金活動に