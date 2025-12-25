東大出身のタレント・木村美紀（４０）が２５日に自身のブログを更新し、第３子出産を報告した。「ご報告」と題して投稿し「私事ではございますが、２０２５年に第三子を出産しました」と発表した。「三人の子育ては三者三様で、学びの多い日々です。多彩な経験をともにしながら大切に時を重ねていきたいと思います」と喜びをつづり、「これからも宜しくお願いいたします」とメッセージを寄せた。木村は女子学院高を卒業して