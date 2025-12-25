２０１７年公開の大ヒット映画「カメラを止めるな！」で主人公の妻を演じ話題になった女優・しゅはまはるみ（５１）が、婚活を報告した。２５日までにインスタグラムで「私事ではありますがこの度マリッジ・エンタテインメントに登録いたしまして本気で婚活に臨むことにいたしました」と結婚相談所に登録したことを報告。「きっかけをくださった”＃ダマってられない女たち”の皆様に感謝」と１０月に出演したＡＢＥＭＡ