愛知県豊田市で25日未明、バイクでパトロールをしていた警察官が車にひき逃げされました。警察によりますと、25日午前5時前、豊田市天王町の県道をバイクで走っていた豊田署地域課の男性巡査(25)が、後ろから走ってきた車に追い抜きざまにはねられて転倒しました。車はそのまま走り去り、男性巡査は顔にケガをして病院に搬送されましたが、軽傷です。当時、男性巡査は1人でパトロール中で、自ら警察署に通報し