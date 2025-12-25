きょう、東京都内の多くの小中学校で終業式が行われました。先生「今年、楽しかった人？」「はーーーい！」子ども達の元気な声が響いたのは、新宿区にある東戸山小学校です。都内におよそ1850校ある公立の小中学校では、多くがあすから冬休みで、こちらの小学校でも、きょう終業式が行われました。小学4年生「いろんな事にチャレンジできた1年でした。サッカーでヘディングとか。目をつむって（ボールが）どの辺に来るか感覚で頭を