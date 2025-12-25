違法な訪問販売で去年、業務停止を命じられた「布亀の救急箱」で知られる「布亀」で働いていた女性が「停止期間中も訪問販売を続けるよう強いられた」として、あす提訴することが分かりました。兵庫県西宮市に本社がある「布亀」は、乳製品の訪問販売で認知症の高齢者らと契約を結んだとして、去年3月、消費者庁から訪問販売に関する一部業務を半年間停止するよう命じられました。しかし、配達員として働いていた女性は「上司から