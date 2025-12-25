アコースティック・バンド「BEGIN」メンバーの体調不良により延期となっていた「BEGIN Billboard Live 2025冬」公演について、振替公演の日程が正式に公式サイトで発表されました。 【写真を見る】【 BEGIN 】メンバーの体調不良で公演延期の「Billboard Live 2025冬」来年3月に開催決定すでに行われた公演も振替対象に公式サイトでは、「12月23日（火）2ndステージならびに12月24日（水）両ステージにつきまして、出演