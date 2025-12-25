北朝鮮の金正恩総書記が原子力潜水艦の建造現場を視察したと、北朝鮮メディアが伝えました。朝鮮中央テレビはきょう、金正恩総書記が、8700トン級の原子力潜水艦の建造現場を視察したと伝えました。金総書記は原子力潜水艦の重要性と意義を強調したうえで、「私たちの艦隊武力の戦闘力を飛躍させる」などと述べたということです。また、韓国がアメリカの支援を受けて原子力潜水艦を建造する計画にも触れ、「わが国の安全と海上主権