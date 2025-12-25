■これまでのあらすじ昔ながらの価値観を持つ義父は、みゆきが切迫流産の可能性で絶対安静になっても古いしきたりを何かと押し付けてきた。夫が話をつけに実家へ出向くが「嫁として失格」と言われて初めて父に拳を上げ、義父と喧嘩別れとなる。その後、夫婦の家に義母がやってくる。夫を追いかけるようにして家にやってきたお義母さん。お義父さんに謝るよう促しにきたのかと思いきや、反対にお義母さんから謝られてしまいました。