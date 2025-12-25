25日から冬休みが始まりました。大分空港では、早速、年末年始を古里で過ごす帰省客などの姿が見られました。 ◆帰省客「6年ぶりに年末に帰ろうと思った。ゆっくり温泉につかったりとか家族と話すことを楽しみにしている」 大分空港では午前中から大きな荷物を持った家族連れなどの姿が見られました。 日本航空と全日空によりますと空の便の帰省ラッシュは26日から始まります。 東京や大阪からの便は日本航空が27日と28日が最