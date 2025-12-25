お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ（47）が24日、自身のインスタグラムを更新。毎年恒例となっている自宅の“サボテンツリー”を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「めちゃかわいー」「こだわりが感じられるステキなツリーですね」コカドが披露したサボテンツリーコカドは「Merry Xmas 2025」「毎年恒例のサボテンツリー2025バージョンをどうぞ」とつづり、クリスマス仕様にデコレーションされたサボテンの写真を複数