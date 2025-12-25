お笑い芸人のダンディ坂野さんが、「こども性暴力防止法 認定事業者マーク発表会」に登場しました。 【写真を見る】【 ダンディ坂野 】 「サンタは終了しました」ダンディ家のクリスマス明かす「日々少しずつせがまれるので」今回発表されるマークは、来年施行される「こども性暴力防止法」の理念を広く共有するためのシンボルで、こどもを性暴力から守る体制を整えている事業者が用いることができるものです。 マー