危険運転致死傷罪の見直しを議論する法制審議会の部会＝25日午前、法務省危険運転致死傷罪の見直しを議論する法制審議会（法相の諮問機関）の部会の第8回会合が25日開かれ、高速度と飲酒の適用要件に数値基準を新設する要綱案を取りまとめた。高速道路など最高時速60キロ超では60キロ超過、一般道など最高60キロ以下では50キロ超過が対象で、飲酒はアルコール濃度が血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上か、呼気1リットル中