高岡市民病院の今後を議論してきた検討会議はきょう、積極的な情報発信と病院同士の連携の必要性を出町市長に提言しました。去年12月から議論してきた検討会議の宮田伸朗会長が、高岡市の出町市長に提案書を渡しました。提案は、・高岡市民病院の現状や維持にかかる財政負担を市民に分かりやすく伝えること、また、・高岡医療圏内の医療機関や在宅医療、介護事業所との連携が必要だとしています。高岡市民病院は昨年度、11億5000万