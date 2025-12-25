関西電力株式会社の公式インスタグラムが、年末年始の帰省に役立ちそうな「子ども服の畳み方」を紹介する動画を公開した。【動画】出し入れしやすい・コーデにも迷わない「上下セット整う畳み方」投稿では「ごちゃごちゃ卒業上下セット整う畳み方」と題し、子ども服を探す際の「取り出しづらさ」「パジャマの上下が見つからない」などのストレスを軽減する便利な畳み方を披露している。畳み方は以下の通り。【畳み方】1：襟