富山区検察庁はきのう、児童売春・ポルノ禁止法違反の罪で元県警巡査を略式起訴しました。児童売春・ポルノ禁止法違反の罪できのう略式起訴されたのは、県警の元巡査です。元巡査は、今年6月にSNSで児童ポルノの動画を購入し、自身のスマートフォンに保存したとして、今年10月に書類送検され、県警から戒告処分を受けたことがKNBによる県警への情報開示請求で明らかになっていました。県警によりますと、元巡査は今年7月に、