トヨタ自動車は25日、スポーツタイプ多目的車（SUV）「RAV4」の新型車の生産を、15日から一時停止したと明らかにした。新型車は17日発売したばかりだが、最終の品質確認が必要になったという。25日午後に生産を再開する予定。