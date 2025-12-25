ÊÆ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç»ï¥ê¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ï24Æü¡¢Æ±»ïÁªÄê¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊPFP¡¢Á´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎºÇ¶¯¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ë¤ÎºÇ¿·¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£4³¬µéÀ©ÇÆ¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬Á°²ó¤Þ¤Ç¤Î3°Ì¤«¤é2°Ì¤ØÉâ¾å¤·¤¿¡£»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3³¬µé¤Ç¤Î4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²ó1°Ì¤Î¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê38¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¥é¥ó¥­¥ó¥°¤«¤é³°¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥È¥Ã¥×10¤ÎÁª¼ê¤Ï1¤Ä¤º¤Ä½ç°Ì¤¬