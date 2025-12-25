25日夜から今季最強レベルの寒気が入り込み、日本海側を中心に「冬の嵐」に警戒が必要です。26日から27日は、交通機関に影響が出る恐れがあります。25日午前11時現在、東北から九州では雨が降っています。このあと、25日夜から今季最強の寒気が流入する予想です。26日から27日にかけて、北日本から西日本の日本海側を中心に警報級の大雪となる恐れがあります。また、台風並みの風も吹く予想で、暴風雪への警戒も必要です。26日朝か