お笑いコンビ、博多華丸・大吉の博多大吉（54）が24日配信のTBSポッドキャスト「大吉ポッドキャストいったん、ここにいます！」に出演。審査員を務めた「M−1グランプリ2025」について言及した。5年連続決勝進出の真空ジェシカは1点差で最終決戦進出を逃した。大吉は95点をつけた上で「ネタ時間が人よりちょっと長めだったんで、もうちょっとドンといけば点数つけられた」と講評。結果、漫才の尺がもう少し短ければ加点が望めてい