ことしも残り1週間を切り新年の準備が始まっています。新潟市の護国神社では大きな絵馬が掲げられました。躍動感のある馬が目立つ大きな絵馬。来年は午年のため絵馬には上杉謙信公が馬に乗り川を渡る力強い姿が描かれています。また「萬燈照国」という四字熟語も記され多くの灯がともり希望と調和に満ちた1年を築きたいという願いがこめられています。〈新潟縣護国神社 権禰宜木村正彦さん〉「馬は後ろを振り向かずに前進する動