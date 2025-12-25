障害者福祉に役立ててもらおうと、「岡山県愛とふれあいの基金」に寄付金が贈られました。 【写真を見る】「岡山県愛とふれあいの基金」に寄付金障害のある人たちの自立や社会参加の促進に役立てて【岡山】 贈呈式では、RSK山陽放送の紱川専務から、岡山県子ども・福祉部の中村部長に目録が手渡されました。 基金は、障害のある人たちの自立や社会参加を促進することを目的にしていて、今回は、岡山県パチンコ・パチス