２５日の債券市場で、先物中心限月３月限は反発。需給改善を期待した買いなどが先行したものの、この日に財務省が実施する２年債入札への警戒感から上値追いの勢いは乏しかった。 ロイター通信が２４日に「財務省は、市中向けに新規発行する超長期国債の２０２６年度発行額を１７兆円程度と、当初比７兆円程度減らす方向で調整に入った」と報じ、長期金利の指標となる１０年債の増額も見送ると伝えたことから需給の引