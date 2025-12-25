Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！◆Check!＜＜1話からまとめ読みはこちら＜＜前回のお話しはこちら＜前回までのおはなし＞容姿を気にしすぎている美月の様子を心配した美代。調べていくうちに、精神疾患の可能性があると気づいて……？スマホの中の月美を自分と思いこむことで、心を守ろうとしているんですね……。美代、ここで踏ん張って美月を説得して欲しいです