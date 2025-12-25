「BCNランキング」2025年12月15日〜21日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位instax mini Evo Blackinstax mini Evo Black（富士フイルム）2位PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）3位PIXPRO C1 ブラックC1(BK)（KODAK）4位instax mini Evo Browninstax mini Evo Brown（富士フイルム）5位OM SYSTEM Tough TG-7 レッドTG-7(RED)（OMデジタルソリ