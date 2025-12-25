Snow Manの阿部亮平と佐久間大介が、それぞれ自身のInstagramやXを更新。『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』東京ドーム公演の舞台裏で撮影された、クリスマスムードあふれるオフショットを公開した。 【画像】佐久間大介『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』舞台裏ショット ■阿部亮平はメンバーカラー“緑”の衣装×サンタ帽子で登場 阿部はInstagramのストーリーズにて、光沢感のある