25日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝155円80銭前後と、前日午後5時時点に比べ2銭のドル安・円高と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝183円46銭前後と17銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース