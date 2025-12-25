25日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比10円安の5万370円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万349.64円に対しては20.36円高。出来高は5406枚となっている。 TOPIX先物期近は3417ポイントと前日比7.5ポイント高、現物終値比2.44ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50370