鹿児島市の県立図書館に収蔵されていた文書が、薩摩藩の第8代藩主・島津重豪が、中国語の通訳と深い交流を持っていたことを示す日記だったことが分かりました。県庁で公開されたのは、1979年から県立図書館に収蔵されていた古い文書です。これまで誰が何を記したものなのか分かっていませんでした。しかし、調べたところ、中国との貿易で通訳を担う「唐通事」と呼ばれる役人を務めた、「林梅卿」の日記だったことが分かりまし