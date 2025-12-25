「なんとォーッ！」と思わず劇中のセリフを叫びたくなるほどのクオリティです。アニメ映画「機動戦士ガンダムF91」のクライマックス、ガンダムF91とモビルアーマー・ラフレシアの激闘を再現したジオラマがXで公開され、その圧倒的な完成度に賞賛の声が集まっています。制作したのは、モデラーの庄松屋さん。「質量を持った残像だというのか？」という、作中の名セリフと共に投稿された作品には、リミッターを解除し、装甲を剥